Erstaunlich, was der Mensch alles so in die Gegend wirft! Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) initiierte kürzlich eine samstägliche Müllsammelaktion rund um Hammerstiel und Obere Anlagen in Kitzingen, zu der sich zahlreiche Anlieger einfanden. Ausgehend vom Parkplatz am Waldkindergarten, schwärmten die TeilnehmerInnen in alle Richtungen aus, um die Umgebung von Müll und Unrat zu befreien. Tüten, Greifer und Kinderwarnwesten wurden dabei von der Abfallwirtschaft des Landratsamtes bereitgestellt. Sammeleimer stellte das Malergeschäft Hergert, Sickershausen, zur Verfügung. Herzlichen Dank dafür!

Gesammelt werden konnten eine große Menge Metallschrot, Plastikteile ohne Ende, Getränkedosen und Flaschen - gerne tief in den Büschen entsorgt -, Café-to-Go-Becher, ja sogar ganze Hausmüllsäcke! Auffällig war die enorme Anzahl an gefüllten Hundetüten, die achtlos in der Natur entsorgt wurden – hier können mehr Abfallbehälter Abhilfe schaffen! Außerdem fiel auf, dass kaum Pfand-, sondern meist Einwegflaschen achtlos weggeworfen werden. Martin Günzel, stellvertretender Vorsitzender der LBV-Ortsgruppe Kitzingen: "Das Pfandsystem sollte unbedingt auf alle Arten von Dosen und Flaschen ausgedehnt werden, die Menschen erzieht man am besten über ihren Geldbeutel".

LBV-Kreisvorsitzender Klaus Sanzenbacher appelliert daher an alle Spaziergänger: "Werfen Sie Ihren Müll bitte nicht in die Natur, sondern machen Sie sich zur Regel, alles, was Sie von zuhause mitbringen, auch wieder mit nach Hause zu nehmen! Jeder kann hier mitmachen! Die Natur in den und um die Oberen Anlagen in Kitzingen ist jetzt erst einmal - zumindest für einige Tage - vom Müll befreit. Tragen Sie dazu bei, dass dies auch so bleibt!"

LBV-Kassiererin Silvia Sauer überraschte die fleißigen MüllsammlerInnen nach getaner Arbeit mit einer kleinen Brotzeit und Getränken, die dankenswerterweise vom Oberbürgermeister gesponsert wurden. OB Stefan Güntner sagte auch die ordnungsgemäße Entsorgung des gesammelten Mülls durch den Bauhof zu, der neben vielen großen, blauen Müllsäcken einige Eimer mit Flaschen, Kanister und diverses Altmetall abholen kann.

Von: Klaus Sanzenbacher (Vorsitzender, Landesbund für Vogel- und Naturschutz e.V. Kreisgruppe Kitzingen)