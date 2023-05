Die Gartenjury der Kreisgruppe Kitzingen des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz in Bayern e.V. (LBV) ist ab sofort wieder unterwegs und zertifiziert im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes "Vogelfreundlicher Garten" von LBV und dem Bayerischen Artenschutzzentrum des Landesamtes für Umwelt angemeldete Gärten im Landkreis Kitzingen. Das bewährte Jury-Team mit Heinrich Wilhelm und dem LBV-Kreisvorsitzenden Klaus Sanzenbacher wird in diesem Jahr durch Gabriela Knoch aus Rödelsee verstärkt. Die erste Gartenbewertung fand zum Start der Bewertungssaison im Garten von Gabriela Knoch statt, die sich für ihre Bemühungen, einen vogelfreundlichen Garten zu schaffen, auch gleich die Auszeichnung hierfür verdiente. Wer seinen Garten bewerten lassen will, muss ich unter dem Link https://www.lbv.de/mitmachen/fuer-einsteiger/projekt-vogelfreundlicher-garten/garten-bewerten-lassen/ anmelden.

Von: Klaus Sanzenbacher (Vorsitzender, Landesbund für Vogel- und Naturschutz e.V. Kreisgruppe Kitzingen)