Lautstark haben am Donnerstagvormittag viele Beschäftigte der Kitzinger Metallbetriebe auf dem Kitzinger Marktplatz mit Trillerpfeifen im Mund und mit Bannern und Fahnen in der Hand eine deutliche Erhöhung ihres Tariflohns gefordert: Acht Prozent mehr ist das Ziel. Zu der Protestaktion aufgerufen hatte die IG Metall, in Unterfranken beteiligten sich Beschäftigte von 20 Unternehmen daran. In Kitzingen waren es der IG Metall zufolge 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

In Kitzingen auf dem Podest sagte Norbert Zirnsak, 2. Bevollmächtigter der IG Metall Würzburg, dass es zu einem Tarifabschluss des Drucks aus den Betrieben bedürfe. Acht Prozent mehr in den Geldbeuteln seien notwendig, seien verdient und finanzierbar. Er beklagte, dass es die Arbeitgeberseite nicht geschafft habe, auch nur einen einzigen Cent anzubieten.

Norbert Zirnsak nennt das vorliegende Angebot eine Provokation

Aber Solidarität gewinne. Dazu müssten Beschäftigte laut sein, sichtbar sein und viele sein. Die Unternehmen hätten nicht erkannt, dass es – um überhaupt verhandeln zu können – eines Angebotes bedarf. Das aber sei man den Beschäftigten schuldig geblieben. Nun dürfe man sich nicht wundern, wenn die Beschäftigten sauer werden.

Was auf dem Tisch liege sei ein Scheinangebot, eine Provokation, die Energierechnungen und steigenden Nahrungsmittelpreisen entgegenstehe. Wachstum brauche Kaufkraft, doch das Angebot reiche nur aus für einmal Volltanken im Monat. Gute Löhne stützten zwar die Konjunktur, der private Konsum sei der wahre Wachstumsmotor. Doch Geld könne nur ausgeben, wer welches habe. Zirnsaks Forderung: "Wir brauchen mehr Geld in der Tasche! Wir brauchen eine dauerhafte, langfristige Erhöhung unserer Einkommen!"

Betriebsratsvorsitzende sprechen von vier Jahren Enthaltsamkeit

Die Betriebsratsvorsitzenden von GEA, Frankenguss, Baumüller, Schaeffler, Leoni und Bosch Rexroth unterstrichen, dass nach vier Jahren Enthaltsamkeit die Beschäftigten an der Reihe seien. Jahrelang hätten sie mit und ohne Maske, im Büro und im Homeoffice die Betriebe am Laufen gehalten. Nun sei es an der Zeit der Betriebe, sich solidarisch mit den Beschäftigten zu zeigen. Michael Sobeck, Betriebsratsvorsitzender von Schaeffler am Standort Kitzingen betonte: "Die Auftragsbücher sind voll wie nie."

In einigen Unternehmen stünden zweistellige Gewinne einem einstelligen Tarifangebot gegenüber, das sei lächerlich, merkte Daniel Friedrich von der IG Metall-Vorstandsverwaltung in Frankfurt –begeistert vom Zuspruch – an.

Da alle Beschäftigten mit dem Lohn ihren Lebensunterhalt bestreiten müssten, seien acht Prozent gerechtfertigt, zumal die meisten Auftragsbücher gut gefüllt bis voll seien. Von diesem Mehr profitiere letztlich jedes örtliche Geschäft.