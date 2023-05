Nach der Corona-Pause findet am Samstag, 13. Mai, wieder der Benefizlauf Run & Help des TSV Albertshofen unter dem Motto "Laufen für einen guten Zweck" statt. Heuer werden die Einnahmen an den Herzenswunsch-Krankenwagen der Malteser gespendet. Die Malteser geben mit dieser speziellen Einrichtung Hilfestellung und im Bedarfsfall auch hospizliche Begleitung.

Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung von Hartmut Hess entnommen: Die Laufgruppe des TSV Albertshofen mit Silke Rudolph in maßgeblicher Funktion organisiert den Benefizlauf, für den Landrätin Tamara Bischof wieder die Schirmherrschaft übernimmt. Der Benefizlauf ist in die drei Kategorien der 1,5 Kilometer für Kinder sowie sechs oder zehn Kilometer für Erwachsene aufgeteilt. Die Kinder starten um 14 Uhr und die Erwachsenen gehen um 15 Uhr auf die Strecke.

Start und Ziel auf der Lohwiese

Die Laufstrecke hat Start und Ziel auf der Lohwiese hinter der Gartenlandhalle und erstreckt sich laut Pressetext über die Flur und den Klosterforst. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kinderlaufs dürfen sich auf Medaillen freuen. Auf der Strecke werden die Läuferinnen und Läufer an Wasserstationen versorgt, und im Ziel gibt es für alle frisches Obst.

Auf dem Sportgelände des TSV Albertshofen stehen hernach Duschen zur Verfügung. Die Startnummern sind am Lauftag zwischen 11 und 14.30 im TSV-Sportheim abzuholen. Nach dem Lauf gibt es noch eine After-Run-Party mit der Band "Mister-Music-Trio".