Der Kindergarten Friedenskirche in der Kitzinger Siedlung feierte wieder St. Martin mit allen vier Gruppen. Am Freitag traf man sich auf dem Platz neben der Kirche, schreibt der Kindergarten in einer Pressemitteilung. Nach einer kleinen Andacht machte man sich auf den Weg durch die Siedlung. Wieder zurück, erfreuten die Kinder mit einem Lichtertanz, einem kleinen Rollenspiel zu dem Lied "St. Martin ritt durch Schnee und Wind" und verschiedenen Laternenliedern.