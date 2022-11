Ein Erlebnis besonderer Art hatten die Bewohner des Seniorenheimes Schloss Ebracher Hof in Mainstockheim am St. Martins-Abend, schreibt das Seniorenheim in einer Pressemitteilung.Die Kindergartenkinder besuchten sie mit ihren Laternen, um sich dann aufzustellen und Richtung Sportplatz im Martinszug loszumarschieren. Vorher wurden aber gemeinsam Martinslieder gesungen.