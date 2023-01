Am Freitag gegen 7 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 20 ein Unfall. Einer der Beteiligten beging Unfallflucht, berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen. Der Fahrer eines Linienbusses fuhr am Freitagmorgen zwischen Gnötzheim und Martinsheim, als ihm zwei Lastwagen entgegenkamen. Während der erste Laster den Linienbus problemlos passieren konnte, fuhr der zweite so weit mittig, dass es zu einer Berührung der linken Außenspiegel beider Fahrzeuge kam – ein Schockmoment für die Insassen.

Der Fahrer des Linienbusses hielt unmittelbar nach dem Zusammenstoß an. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter. Er ist bislang unbekannt. Zum Unfallzeitpunkt wurden in dem Linienbus Schulkinder befördert, von denen jedoch keines zu Schaden kam. Der am Linienbus entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 1000 Euro, schreibt die Polizei.

Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die PI Kitzingen zu wenden unter Tel. 09321/141-0.