Fünf Wochen haben sie geprobt, Text gelernt und Lieder eingeübt. Ein bisschen aufgeregt waren manche kurz vor dem Gottesdienst am Heiligen Abend, aber dann klappte alles wie am Schnürchen: 26 Kinder und Jugendliche zeigten im Krippenspiel in der evangelischen Stadtkirche Kitzingen, wie der Hirte Matthias seinen Esel sucht und ihn in einem Stall findet. Dort liegt überraschenderweise ein neu geborenes Kind in der Krippe. "Das ist der Heiland, der Retter der Welt", erklärt ihm ein anderer Hirte. Dass Gott auf diese Weise zur Welt kommt - arm, klein, unter denen, die nicht viel zu geben haben - überrascht, aber genau darin zeigt sich der Geist der Liebe, mit der er die Welt verwandeln will. Dass wir uns von diesem neuen Geist bewegen lassen, davon sangen die Kinder und Jugendlichen zum Abschluss: "Lasst das Lied der Liebe weiterklingen". Ein großes Dankeschön an alle, die mitgewirkt haben. Und herzlichen Dank an Verena und Ute Hertel, Susanna Mania und Heike Groh-Noderer, die Kostüme geschneidert, die Maske gefertigt und das Krippenspiel einstudiert haben.

Von: Kerstin Baderschneider (Dekanin, evangelisches Dekanat Kitzingen)