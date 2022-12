Drei gestandene Männer vollendeten vor Kurzem zwei Jahrzehnte beim Albertshöfer Hersteller von naturnahen und tagesfrischen Lebensmittel-Convenience-Produkten für Gastronomie und Handel.

Enrico Flemming begann im Mai 2002 bei Töpfer. Auf seinen heutigen Arbeitgeber wurde der damals 33-Jährige über eine Stellenanzeige aufmerksam. Mit Lebensmitteln kennt sich der gelernte Koch bestens aus. Dieses Wissen kann er in seiner Position als Wareneingangskontrolleur im Lager gut gebrauchen.

Dem 53-Jährigen gefällt es offensichtlich im Betrieb. Die Damen in der Geschäftsleitung nennen ihn liebevoll "loyaler Brummelbär" und wissen: "Wenn früh um 7 jemand pfeifend mit der Ameise unterwegs ist, kann das nur Enrico sein."

Seit August 2002 gehört Sergej Hischenko zur Belegschaft der Töpfer GmbH. Als Techniker ist er dafür zuständig, dass die Maschinen reibungslos funktionieren. Als ausgebildeter Einrichter für elektrische Geräte war er vor zwanzig Jahren auf der Suche nach einer geeigneten Stelle und wurde in Albertshofen fündig.

Von seinen Vorgesetzten wird der 59-Jährige sehr geschätzt, nicht nur dafür, dass er jede Notsituation meistert. "Wenn Sergej nicht da ist, fehlt die Seele der Technik", sagen sie.

Der Dritte im Bund der Geehrten ist Christian Lang. Seit Anfang Oktober hat er seine zwanzig Jahre "voll". Der 56-jährige Obernbreiter ist im Betrieb für die Buchhaltung und Lohnabrechnungen verantwortlich. Ursprünglich hatte er eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker abgeschlossen und sich später zum Bilanzbuchhalter weitergebildet.

Zur Töpfer GmbH haben ihn ein Sohn und eine Tochter der Eheleute Töpfer gebracht und niemand hat diesen Schritt bereut. Seine Chefs schätzen Christian Langs Loyalität und dass er eigene Ideen einbringt.

"Erfreulicherweise hat sich unser Betrieb nach der schwierigen Corona-Phase gut stabilisiert. Aus der 'Krise' haben wir viele positive Entwicklungen abgeleitet, sodass wir positiv in die Zukunft schauen und auch neue Kolleg*innen suchen", blickt die Geschäftsleitung wieder optimistisch in die Zukunft. Aktuell sind Stellen in der Produktion und der Produktionssteuerung frei.

Von: Manfred Spörl (Redakteur, Pressebeck, Kitzingen)