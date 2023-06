Die diesjährige Aktionswoche der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände vom 12. bis 16. Juni steht unter dem Motto "Überschuldungsfalle Inflation – was können wir uns jetzt noch leisten?" und greift ein brisantes Thema auf, wie Dekanin Kerstin Baderschneider aus Kitzingen in einem Presseschreiben mitteilt. Während der Aktionswoche bietet die Schuldner- und Insolvenzberatung der Diakonie in Kitzingen im Haus Mainblick, Mühlbergstraße 1, am Montag, 12. Juni, von 17 bis 21 Uhr eine offene Sprechstunde zu ungewohnten Zeiten in den Abendstunden an. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Die Beratung ist dabei absolut vertraulich und kostenfrei, heißt es abschließend.

Telefonisch sind die Beraterinnen unter Tel.: (09321) 133840 oder -41 sowie unter www.diakonie-kitzingen.de erreichbar.