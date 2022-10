Der Markt Großlangheim ist um eine Attraktion reicher. Rund um das Dorf gibt es auf dem "Krackenweg" an 15 Stationen Gelegenheit für Spiele, Unterhaltung und um die Sinne zu schärfen und sein Wissen zu vermehren. Die offizielle Eröffnung des Weges fand am Sonntagnachmittag am Wasserspielplatz neben dem See statt, nachdem alle Stationen fertig gestellt worden waren.

Bürgermeister Peter Sterk zeigte sich besonders erfreut darüber, dass der Weg sogar in Pandemiezeiten entstehen konnte, denn die am Aufbau Beteiligten konnten sich auf dem kilometerlangen Parcour verteilen. "Auf diese Weise kam auch wieder mehr Leben im Dorf zustande", so Sterk.

Herzliche Dankesworte richtete der Bürgermeister an die Vereine und Privatpersonen, die mit Tatkraft und Phantasie interessante Haltepunkte aufbauten. Die Fäden habe dabei Inge Thomaier in der Hand gehalten, der es gelungen sei, Vereine und Privatpersonen für die Idee zu begeistern, Detailplanungen zu entwickeln und bei der Finanzierung teilweise das Regionalbudget des Dorfschätzeverbunds einzubinden, hob Sterk dieses Engagement besonders hervor. Die weitere Finanzierung lief dann über den Gemeindesäckel.

Von Bocciabahn bis Xylophon

Das Gemeindeoberhaupt stellte Bocciabahn und Schachfeld auf der Schlossruine und den schon genannten Wasserspielplatz vor, für den die Gemeinde verantwortlich zeichnet, die auch Lauschbank und Bienenhotel unterhalb des Baugebiets "Viehtrieb" anlegte. Den Barfußpfad am Bimbach legte der Turnverein an und die Duft- und Geschmacksbeete samt Insektenhotel an der Rödelseer Straße der Verein für Ortsverschönerung und Gartenpflege. An der Südflanke des Weges stehen die Holztraube des Weinbauvereins und der Schwebebalken des Schützenvereins, am Ostrand neben dem Multifunktionsplatz die Torwand des Fußballclubs und das hölzerne Xylophon des Gesangvereins, in diesem Bereich auch die Fühl- und Spielwand der Krabbelgruppe.

Die Sanitätsbereitschaft sorgte für den Balanceakt am Gartenweg und der Reitclub für Holzpferd und Fotowand am ehemaligen Holzplatz. Der bayerische Bauernverband und der Bauhof legten Tastbox, Fotowand und Bienenhotel am Ringweg und bei der Ziegelhütte an und der Elternbeirat des Kindergartens die Bewegungsspiele am Radweg nach Kitzingen. Am Spielplatz in der Rossgasse steht ein Bücherschrank, auf dem alten Holzplatz ein Weidentunnel des Arbeitskreises "Langa" und daneben ein Holztraktor einer privaten Initiative.

An jeder Station ist ein Schild angebracht und durch Scannen des QR-Codes gelangt man zur Homepage der Gemeinde, dort sind der Verlauf des Krackenwegs und die Stationen hinterlegt. Bürgermeister Sterk äußerte die Hoffnung, dass durch den Einsatz der Vereine und von Privatpersonen der Krackenweg auch in den kommenden Jahren erhalten bleibt.

Nach alter Langemer Tradition gab es zum Start Wurst, Wecken und Getränke und der Bürgermeister verteilte die Laufzettel für die Stationen, zu denen sich Kleine und Große auf den Weg machten.