Im vollbesetzten Jakobushaus konnten wieder zahlreiche Besucher aus Nah und Fern vom Langemer Spätlese-Team begrüßt werden, das wieder ein umfangreiches Angebot vorbereitet hatte.

Zunächst wurde der Nachmittag mit einer Maiandacht unter der Leitung von Cornelia Grebner und Gerald Günther eröffnet. Dabei wurden viele alte und bei den Senioren gut bekannte Marienlieder wie beispielsweise "Ave Glöcklein läutet still gesungen", die von zwei Gitarristen begleitet wurden.

Im Anschluss stand Bürgermeister Peter Sterk für die Besucher zur Verfügung. Er informierte besonders über die aktuellen Projekte der Gemeinde Großlangheim, dabei hatte er sehr interessierte Zuhörer. Es wurden viele Fragen aus dem Publikum gestellt und die er gerne beantwortete.

Leckere selbstgebackene Kuchen und Torten wurden mit Genuss zum Kaffee verzehrt, bevor der Kinderchor mit über 20 Kindern zwischen drei und sieben Jahren unter der Leitung von Petra Sterk ein weiteres Highlight setzte. Mit witzigen und modernen Kinderliedern unterhielten sie die Gäste aufs Beste. Bei dem Klassiker "Mir senn vo Großalanga, lauter schöna schlanka" sang der ganze Saal begeistert mit. Damit ging ein interessanter und fröhlicher Nachmittag zu Ende.

Ein großer Dank galt dem riesigen Helferteam, das beim Eindecken, Auf- und Abbauen, beim Kuchenbacken, in der Küche und bei der Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung steht. Denn nur so können wir dieses Angebot aufrecht erhalten, so die Aussage des Orga Spätleseteams unter der Leitung von Inge Thomaier, Sonja Rickel, Cornelia Grebner und Gerald Günther.

Von: Inge Thomaier (Organisationsteam, Langemer Spätlese)