Iphofen vor 1 Stunde

Landtagspräsidium beim Jungwinzer des Jahres

Am 11. Oktober war das Landtagspräsidium unter Leitung von Landtagspräsidentin Ilse Aigner zu Besuch bei Nicolas Olinger, Jungwinzer des Jahres 2021/2022, in Iphofen. Die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung des Weingutes Olinger entnommen. Neben Aigner waren auch Landrätin Tamara Bischof und der 1. Bürgermeister der Stadt, Dieter Lenzer der Einladung gefolgt. Nach einem Sektempfang im historischen Winzerhof der Familie Olinger wurden die Gäste in die Probierstube geführt, in der unter anderem moderierte Weinprobe durch Nicolas Olinger, Schwester Christina Olinger und Vater Josef Olinger gehalten wurde. Im Dialog zwischen der Familie Olinger und dem Landtagspräsidium wurden auch die aktuellen Entwicklungen besprochen werden und ein sehr guter Austausch stattfand.