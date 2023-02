Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und seine damit verbundenen Auswirkungen halten weiterhin an. Viele der Geflüchteten haben in Deutschland Zuflucht gefunden und sind auch bei Privatpersonen untergekommen. Diese haben ihren Wohnraum bereitwillig für die Hilfesuchenden zur Verfügung gestellt und sie teilweise auch in ihren eigenen Wohnungen aufgenommen. Meist sind sie von einer Dauer des Krieges von wenigen Monaten ausgegangen. Doch der Krieg findet immer noch kein Ende und die Geflüchteten oft keinen anderen Wohnraum.

So sehen sich die Gastgeberinnen und Gastgeber laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes Kitzingen, der folgende Informationen entnommen sind, mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. Oftmals unterstützen sie die Geflüchteten in den verschiedensten Bereichen und üben so auch ehrenamtliche Tätigkeiten aus: von der Organisation von Arztbesuchen, dem Umgang mit Behörden, der Anmeldung bei Schule und Kindergarten bis hin zur Wohnraumsuche und vielem mehr.

Konflikte lösen und vor Überlastung schützen

Viele Gastgeberinnen und Gastgeber fühlen sich mittlerweile überlastet. Auch das Zusammenleben mit "fremden" Personen in der eigenen Wohnung stellt sie oft vor ungeahnte Herausforderungen und führt mitunter zu Konflikten.

Die Integrationslotsin des Landratsamtes, Bernadette Hupp, bietet mit der Supervisorin Susanne Scheiner am Freitag, 10. März, von 17.30 bis 21.30 Uhr im Gewölbekeller des Landratsamtes einen Workshop für Gastgeberinnen und Gastgeber sowie die Gastfamilien der Geflüchteten an. Hier sollen die Teilnehmenden Handlungsstrategien an die Hand bekommen, um besser mit der Situation umgehen zu können, Konflikte zu lösen und sich selbst vor Überlastung zu schützen. Abgrenzung und das Setzen von Grenzen sind hier wichtige Themen, die behandelt werden sollen. Es können auch Fallbesprechungen stattfinden.

Fragen und Themen können vorab per E-Mail an bernadette.hupp@kitzingen.de geschickt werden. Anmeldung bis spätestens 26. Februar unter Tel.: (09321) 9285221 oder an die genannte E-Mail-Adresse.