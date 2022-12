Nach 43 Jahren muss sich der Landfrauenchor Kitzingen leider von der Öffentlichkeit verabschieden. Unser letzter Auftritt war die Feier zum 80. Geburtstag unserer Gründerin Erika Voltz im Januar 2020.

Dann kam Corona. Alter, Krankheit und Tod einiger Sängerinnen und fehlender Nachwuchs taten ihr übriges. Nach der langen Corona- Auszeit gelang es nicht, unser Chorleben nochmal zu aktivieren. So blieb uns leider keine Wahl, unseren Chorgesang nach 43 Jahren aufzugeben.

Mit einer Dankandacht in der Autobahnkirche Geiselwind mit Wortgottesdienstleiterin Manuela Strohofer beendeten wir unser aktives Chorleben.

Der Landfrauenchor Kitzingen wurde im Juni 1979 von der damaligen Kreisbäuerin Erika Voltz gegründet. Unser erster Auftritt war auf der Mainfrankenmesse in Würzburg mit unserer Dirigentin Frau Irma Zehner aus Mainbernheim. Damals standen wir noch bunt gewandet mit einer kleinen Gruppe auf der Bühne. Schon ein Jahr später haben sich viele Frauen angeschlossen und wir nähten uns 1980 eine einheitliche fränkische Tracht nach alten Vorbildern. Wir lernten im Laufe der Jahre viele, vor allem fränkische Lieder.

Unsere Auftritte waren jahreszeitlich geprägt. Wir sangen im Januar bei Neujahrsempfängen, im März waren stets unsere Besuche in zwei Kitzinger Altenheimen, wo wir ein kleines Programm erstellten, und dazu passende Lieder sangen, vor allem Lieder zum Mitsingen.

Veranstaltungen des Bauernverbandes, Tage des offenen Dorfes, Serenaden und Liederabende an verschiedenen Orten des Landkreises, Schlossparksingen in Rüdenhausen, Volksmusiktage in der Kirchenburg Mönchsondheim oder das Fränkische Sänger- und Musikantentreffen im Schlosshof auf dem Schwanberg waren einige der oft wiederkehrenden Veranstaltungen, an denen wir uns gerne das Jahr über beteiligten.

Jubiläen von Chören in den Nachbarlandkreisen, runde Geburtstage von Sängerinnen und Gartenschauen waren beliebte Treffen.

Im Laufe des Sommers führte uns jährlich ein Tagesausflug auf eine Freilichtbühne, zum Beispiel nach Wunsiedel, Feuchtwangen oder nach Röttingen.

Im Herbst gab es viele Anlässe, die Natur und den Wein zu besingen, was wir besonders gern in Mundart taten.

Im Dezember begleiteten wir vierzig Jahre lang den Landfrauentag mit unseren Liedern.

Den Abschluss des Jahres bildete ein adventliches Konzert in einer Kirche an wechselnden Orten unseres Landkreises.

Bei den bayernweiten Treffen der Landfrauenchöre nahmen wir oft teil. Im Jahr 1997 waren wir selbst Gastgeber in Volkach am Main.

Im Jahr 2001 waren auch einige Sängerinnen bei der Sonderzugfahrt der bayerischen Landfrauenchöre in Rom dabei.

Mit unserem Dirigenten Richard Haack, der seit 2006 die Leitung hatte, waren wir im Jahr 2019 noch 36 Mitglieder und konnten mit einer lustigen Floßfahrt auf dem Altmain zwischen Astheim und Gerlachshausen unser 40-jähriges Chorjubiläum feiern.

Mit Wehmut, aber auch mit Dankbarkeit blicken wir auf diese schönen Jahre zurück. Unsere Freundschaften, die durch das langjährige gemeinsame Singen entstanden sind, wollen wir weiter pflegen, solange es uns möglich ist.

Von: Rosi Schmidt (Betreuerin, Landfrauenchor Kitzingen)