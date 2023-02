Eine jahrzehntealte Wiesenbronner Tradition hält die örtliche Theatergruppe am Leben. Derzeit ist die Truppe eifrig am Proben, um dann Anfang März in der Sporthalle ein Stück aufzuführen, das einen lustigen Abend verspricht. In dem Schwank "Diese Kunstbanausen" geht es um einen Maler und seinen Traum, ein berühmter Künstler zu werden, was natürlich mit Turbulenzen und Widrigkeiten verbunden ist. "Wer träumt nicht davon, einmal reich und berühmt zu werden?" Auch unter dieser Überschrift könnte man das Stück ankündigen.

Malermeister Ernst Pinsel, der sich für einen talentierten Künstler hält, hat allerdings darunter zu leiden, dass sich niemand für seine Kunstwerke interessiert. Geldknappheit ist an der Tagesordnung und der Gerichtsvollzieher geht ein und aus. Die Hoffnung auf den Verkauf seiner Bilder erfüllt sich nicht. Galeristen würden zwar Bilder übernehmen, "aber nur für einen Appel und ein Ei".

Wodka-Milliardärin steigt groß ins Geschäft ein

Der Plan, sein Ableben zu inszenieren, um nach dem Tod wie manch andere Künstler berühmt zu werden, scheint aufzugehen, da plötzlich seine Werke begehrt sind. Es taucht aber eine "Wodka-Milliardärin" auf, die die Bilder aufkauft und dafür sorgt, dass die ganze Geschichte aus dem Ruder läuft. . . Wie die Sache endet, kann man vor Ort erleben.

In der Theatergruppe, die unter der Regie von Joi Mauermann im November mit den Proben begann, ist man froh darüber, dass sich auch Nachwuchs fand. "Es sind drei neue Leute dabei und wir sind theatermäßig gut aufgestellt", wie Karola Gartmann berichtet, die die Fäden in der Hand hält. Die Begeisterung in Wiesenbonn für das Theaterspielen habe sich auch dadurch gezeigt, dass zwei Personen aufgrund von Ausfällen kurzfristig eingesprungen sind "und seit Januar wird für die Komödie in drei Akten intensiv geprobt".

Premiere ist am Samstag, 4. März, um 19 Uhr und am Sonntag, 5. März, beginnt die Vorstellung schon um 17 Uhr. Die dritte Vorstellung ist am Samstag, 11. März, um 19 Uhr. Einlass in die Sporthalle ist jeweils eine Stunde vorher, Karten gibt es an der Abendkasse. Am Sonntag, 5. März, gibt es ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen, ansonsten belegte Brötchen und Getränke. Für die Verpflegung ist der Sportverein zuständig. Die Einnahmen bleiben in Wiesenbronn.