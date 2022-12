Wie die Polizei Kitzingen berichtet, beobachtete am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr ein 52-jähriger Kunde in einem Supermarkt in der Mainbernheimer Straße, wie ein bislang unbekannter Mann Ware in seine Jacke steckte. Darauf angesprochen, legte dieser den Gegenstand wieder zurück. Es folgte eine verbale Auseinandersetzung mit Bedrohungen zwischen den beiden Kontrahenten. Im Anschluss tätigte der Unbekannte seinen Einkauf an der Kasse und verließ das Geschäft. Er konnte durch die Streife nicht mehr angetroffen werden. Es wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.