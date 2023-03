Am Mittwochabend wurde gegen 22.20 Uhr der Polizeiinspektion Kitzingen ein Ladendiebstahl in der Repperndorfer Straße mitgeteilt. Ein Mann entwendete in einer Tankstelle Zigaretten und flüchtete anschließend zu Fuß.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Tatverdächtige vor der gegenüberliegenden Tankstelle angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei verhielt sich der stark alkoholisierte Mann äußerst aggressiv und widersetzte sich der polizeilichen Maßnahme, weshalb er zu Boden gebracht und gefesselt wurde, teilte die Polizei weiter mit. Der Dieb leistete erheblichen Widerstand, beleidigte und griff die Polizisten massiv an. Letztlich wurde er in Sicherheitsgewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Haftzelle der Polizeiinspektion Kitzingen. Dort beschädigte er mutwillig noch diverse Einrichtungsgegenstände und äußerte lautstark diverse Bedrohungen und Beleidigungen. Am nächsten Tag konnte er schließlich wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Bei dem Einsatz verletzten sich insgesamt fünf Beamte. Davon konnte einer den Dienst nach der Versorgung im Krankenhaus nicht mehr fortsetzen. Gegen den Mann wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen der begangenen Straftaten eingeleitet.