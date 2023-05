Nur wenige Stunden vor dem eigentlichen Termin am Dienstagabend ließ Geiselwinds Bürgermeister Ernst Nickel die eigens anberaumte Sondersitzung zum Thema Haushaltsplan seiner Gemeinde platzen. Der Grund war ein aus Sicht der Kommune recht erfreulicher warmer Regen. Just am Vormittag des Sitzungstages war ein noch ausstehender Zuschuss zur Erneuerung der Wasserversorgung des Marktes in Höhe von zwei Millionen Euro auf dem Konto der Gemeinde eingegangen.

"Das freut uns, wir warten seit Mitte letzten Jahres auf das zugesagte Geld vom Freistaat", sagte Nickel auf Nachfrage. Der kurzfristig Geldbetrag sorgt jedoch für eine andere Ausgangslage in dem bereits fertig erstellten Zahlenwerk von Kämmerin Claudia Kropf. Schließlich sind die zwei Millionen Euro mehr als zehn Prozent des gesamten Etats, der für 2023 erlassen werden sollte.

Erst mal neu rechnen

"Wir hatten eine Darlehensaufnahme von 1,8 Millionen Euro vorgesehen. Das ist nun wahrscheinlich doch nicht nötig", so Nickel. Die Zahlen müssen nun erst neu überrechnet werden, vorher mache es kaum Sinn, den Etat zu verabschieden.

Bei der Förderung zur Verbesserung der Wasserversorgung fehlen noch 700.000 Euro des zugebilligten Betrags. Diese sollen im Frühjahr nächsten Jahres ausbezahlt werden, so der Bürgermeister. Die 2016 begonnenen Arbeiten an der Wasserversorgung sind bereits abgeschlossen, aber noch nicht komplett abgerechnet. Die Gesamtkosten auf knapp acht Millionen Euro geschätzt. Der neue Etat für 2023 soll in der Sitzung am 19. Juni verabschiedet werden.