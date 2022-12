„Gemeinschaftliches Wohnen - ein anderes Lebensmodell“ lautet der Titel des kostenfreien Vortrags, zu dem die Volkshochschule Kitzingen am Dienstag, 10. Januar, um 19 Uhr in die Alte Synagoge einlädt. Nicht nur wenn es um die Wahl der richtigen Wohnform für das Älter werden geht, können gruppenorientierte Lebensmodelle eine Alternative zum Konzept "My Home is my Castle" sein, heißt es in der Ankündigung. In Kooperation mit dem Landratsamt Kitzingen erläutert Helene Rettenbach, Diplom-Designerin Innenarchitektur, wie gegenseitige Unterstützung in einer verbindlichen Nachbarschaft den Alltag erleichtern und vor Einsamkeit schützen kann. Die Zuhörerinnen und Zuhörer erhalten einen Überblick über mögliche Konzepte sowie deren Voraussetzungen, Entwicklungsschritte und Rahmenbedingungen für die Umsetzung.