Eine Streife der Kitzinger Polizei wurde am späten Freitagabend in Castell auf eine 20-jährige Autofahrerin aufmerksam. Die Beamten stoppten den Wagen und stellten fest, dass die junge Frau nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Eigentümer des Wagens war der 21-jährige Beifahrer. Um die Tat zu verschleiern, gab die Fahrerin nach Polizeiangaben zunächst falsche Personalien an.

Damit nicht genug: Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die junge Frau zu Fahrübungen für die bevorstehende praktische Führerscheinprüfung unterwegs war. Daraus wird wohl vorerst nichts. Die 20-Jährige erwartet laut Polizei eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen falscher Namensangabe. Der Eigentümer machte sich als Halter wegen Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis strafbar.