Über 20 Künstlerinnen und Künstler aus dem Landkreis Kitzingen beteiligen sich in diesem Jahr an den erstmals in ganz Unterfranken stattfindenden "Kulturpunkten" am Wochenende 18./19. März. Die Veranstaltung geht vom Dachverband Freier Würzburger Kulturträger aus und zeigt das breite Spektrum des künstlerischen Schaffens. Ziel der "Kulturpunkte" ist es, insbesondere die Orte zu zeigen, an welchen Kunst entsteht, wie Ateliers oder Probenräume. Dazu öffnen auch Ausstellungsräume und Privattheater ihre Türen.

Im Kitzinger Land haben Kunstinteressierte angesichts der vielfältigen Angebote eine enorme Auswahl. Es lassen sich verschiedene Kunst-Touren zusammenstellen. In der Regel sind die "Kulturpunkte" am Samstag und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet und besetzt, einige haben abweichende Zeitfenster.

Ein Schwerpunkt ist in Wiesentheid, wo gleich sechs bildende Künstlerinnen und Künstler sowie "musikalische Kostproben im Wohnzimmer" die Besucher erwarten. Von dort aus ist es nur einen Katzensprung ins malerische Prichsenstadt, wo "Fräulein Stern's wundersame Papierwerkstatt" am Samstag, 18. März, die Türen für die Besucherinnen und Besucher aufmacht.

Kulturtouren quer durch den Landkreis Kitzingen

Auch im Süden des Landkreises – in Marktbreit und in Marktsteft – gibt es jede Menge Kunst zu entdecken: Die Galerien "ateliermaindesign" und "ton art" öffnen ihre Türen und am Sonntag, 19. März, bietet Simone Michel-von Dungern Musikalisches bei einem "Lazy Sunday Afternoon" in ihrem "Spielraum".

Ganz besondere Klänge – Harfe und Singende Säge – bietet am Sonntagnachmittag das Duo Sandrose in Marktsteft, während Marc Kraemer einige Straßen weiter an beiden Tagen in seinem Atelier unter anderem großformatige Acrylbilder zeigt. Am Samstag, 18. März, kann von dort ein kurzer Abstecher nach Iphofen unternommen werden, wo Theresa Kuhlmann in ihrer Werkstatt "Stoffkunst & Polsterwerk" Besucherinnen und Besucher empfängt.

In Kitzingen sind ebenfalls viele "Kulturpunkte" zu besichtigen: So haben sich im Bürgerzentrum Kitzingen gleich mehrere Kunstschaffende zu einer gemeinsamen Ausstellung zusammengeschlossen und präsentieren unter anderem Malerei und Fotografie.

Ganz in der Nähe, in der Kitzinger Altstadt, begrüßt Gabriele Brunsch in ihrem Papiertheater neugierige Gäste, um ihnen dieses ganz besondere Kleinod vorzustellen. An beiden Tagen öffnet auch Michael Hofmann sein Fotostudio in Kitzingen und bietet neben einer Ausstellung auch Zeit für Gespräche sowie die Aktion "Mach Dir ein Bild von Dir". Am Sonntag, 19. März, lassen sich diese "Kulturpunkte" mit einer Besichtigung (von außen) des "Mosaikhauses" von Anne Sauer im Dettelbacher Stadtteil Bibergau gut kombinieren.

Das Programmheft liegt in den Kommunen und in vielen Geschäften in der Region aus. Es kann auch beim Landratsamt Kitzingen bestellt werden (Tel. 09321/928-1104). Einen Überblick gibt es im Internet: www.kitzinger-land.de/kulturpunkte2023. Sämtliche Kulturpunkte in Unterfranken finden Interessierte hier: https://www.dachverband-wuerzburg.de/kulturpunkte-23

Die Teilnehmenden:

DETTELBACH

Mosaikhaus - Anne Sauer Zaubermosaik:

Anne Sauer, Am Kreuz 23, Dettelbach; www.zaubermosaik.de

Besichtigung des Mosaikhauses und diverser Mosaikflächen im Garten, an Wänden und Böden. Zudem zeigt die Künstlerin die Entstehung eines Wandmosaiks; Hunde haben keinen Zutritt zum Garten, da es frei laufende Hühner gibt. Nur So. 19.3.

IPHOFEN

Stoffkunst & Polsterwerk:

Theresa Kuhlmann, Maxstraße 10.

www.stoffkunst-polsterwerk.com.

Einblicke in Polsterwerkstatt und -handwerk, Einkäufe im Werkladen. Nur Sa. 18.3.

KITZINGEN

Papiertheater Kitzingen, Gabriele Brunsch:

Gabriele Brunsch, Grabkirchgasse 4a.

www.papiertheater-kitzingen.de.

Miniatur-Kunst-Bühne, die Theaterwelten für Groß und Klein erschafft. Die Künstlerin lädt ein, sich zu informieren und ein weites Spektrum an Arbeitsdetails kennenzulernen.

Bürgerzentrum Kitzingen e.V.:

Schrannenstr. 35, Kitzingen, www.bz-kitzingen.de.

Mehrere Künstlerinnen und Künstler des Netzwerks Kultur Region Kitzingen vereinen ihre Ateliers im Eingangsbereich. Gabriele Vollhals - Acrylbilder mit surrealen Komponenten; Michael Zink - Nähgruppe; Herbert Link - Intuitive Acrylbilder auf Leinwand; Bernd Neeser - Unterwasserfotografie; Kurt Pregitzer – Metall- und Steinskulpturen, Malerei.

Noart Photography, Michael Hofmann, Talstr. 16, Kitzingen, www.noart.photography.

Einblicke in das Fotostudio; Ausstellung diverser Fotografien; "Mach Dir ein Bild von Dir"-Aktion mit Besucher:innen, und Zeit für Gespräche zu Fotografie und Fotokunst.

MARKTBREIT

Atelier Maindesign, Susanne Braterschofsky:

Susanne Braterschofsky, Schustergasse 9, www.ateliermaindesign.com.

Ausstellung Malerei in Acryltechnik. Zu Gast an beiden Tagen ist Heike Anja Häberlein, Holzkünstlerin. Beide Künstlerinnen sind Teil des Netzwerkes Kultur Region Kitzingen.

Heike Anja Häberlein im Atelier Maindesign:

Heike Anja Häberlein, Schustergasse 9.

Ausstellung mit Figuren aus Lindenholz, Vorführen des Schnitzprozesses einer neuen Figur. Die Künstlerin ist Teil des Netzwerkes Kultur Region Kitzingen.

Galerie Ton Art, Claus Peter Berneth:

Claus Peter Berneth, Ochsenfurter Str. 3.

www.galerie-berneth.de.

Galerie & Offenes Atelier: Ausstellung von Skulpturen und Papiercollagen. Der Künstler ist Teil des Netzwerkes Kultur Region Kitzingen.

Lazy Sunday Afternoon im Spielraum:

Simone Michel-von Dungern, Schustergasse 22, www.saxophonie.eu - Spielraum.

Entspannter Sonntagnachmittag mit Musik (öffentliche Probe/Session, Filmclips) und Entspannen bei Kaffee und Kuchen; andere Getränke bitte selber mitbringen. Nur Sonntag, 19.3.

MARKTSTEFT

Atelier Marc Krämer:

Marc Kraemer, Leithenbukweg 24, www.marckraemer.de.

Offenes Atelier & Ausstellung, meist farbenprächtige Acrylbilder im Großformat; bei schönem Wetter: Offener Garten.

Duo Sandrose:

Julia Rosenberger & Ralph Stövesandt, Schrannengasse 10. duosandrose.de.

So., 15 - 17 Uhr: Musik-Performance mit Harfe, Singender Säge, Dobro, Udu, Handpan u.v.m., Instrumente dürfen ausprobiert werden.

Die Singende Säge:

Ralph Stövesandt, Schrannengasse 10, www.singendesaege.de.

Ausstellung & Vorführung Singende Säge. Geschichten, Wissenswertes, Witziges aus 25 Jahren. Der Künstler ist Teil des Netzwerkes Kultur Region Kitzingen. Nur Sonntag, 19.3.

PRICHSENSTADT

Fräulein Stern's wunderbare Papierwerkstatt:

Andrea Hofstätter, Bahnhofstr. 5, www.facebook.com/fraeuleinsternprichsenstadt.

Arbeiten mit Stempel: Die Künstlerin zeigt die Herstellung von Grußkarten, kleinen Fotoalben und Büchern. Nur Sa. 18.3.

WIESENTHEID

Atelier Elisabeth Versl-Waag, Lilienring 7.

Offenes Wohnzimmer mit offenem Atelier. Bei schönem Wetter auch im Garten; musikalische Umrahmung. Die Künstlerin ist Teil des Netzwerks Kultur Region Kitzingen.

Wohnzimmer-Probe Rupert Bachmaier & Hemo Waag, Hemo Waag; Lilienring 7.

Gitarre, Klarinette, Saxophon: Unnachahmliche Synthese zwischen Klezmer, Jazz und Evergreens.

Atelier Klaus Schneider:

Klaus Schneider, Kolpingstr. 18a, www.atelier-klausschneider.de.

Offenes Atelier und Führung durch den Skulpturengarten.

Atelier & Werkstatt Birgit Sinning, Schafhof:

Birgit Sinning, Bahnhofstraße 11, www.birgitsinning.de.

Bilder und Figuren von Birgit Sinning; Graffiti auf Leinwand von Peter Bieg; Historische Jukeboxen von Stefan Müller.

Peanut Gallery - Susanne Leifeld, Untere Brunnengasse 1, www.peanut-gallery.de.

Bilderwelten im historischen Haus von 1754. Acryl und Aquarell, nach Künstlern (Macke, Marc, Picasso) und für Kinder. Dazu Kaffee und Kekse; von 10 bis 18 Uhr.

Atelier + Galerie Nennmann:

Helmut Nennmann, Schwarzacherstr. 2, Feuerbach; www.atelier-nennmann.de.

Kunstausstellung im umgebauten Scheunenraum. Malerei von Helmut Nennmann. Skulpturen von Brigitte Klußmeyer. Führung durch das Anwesen.