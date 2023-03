Mit großem Erfolg beteiligte sich das Bürgerzentrum in diesem Jahr an den unterfrankenweiten Kulturpunkten. Über 200 Besucherinnen und Besucher kamen am 18. und 19. März in das Zentrum, um die Ausstellungen der Künstlerinnen und Künstler zu besichtigen.

Das Bürgerzentrum präsentierte dabei Werke des Computerprogrammes Dream, die sich mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandersetzten. Die Ausstellung bot den Besuchern die Möglichkeit, sich mit diesem wichtigen und aktuellen Thema zu befassen und eigene Gedanken dazu zu entwickeln.

Viele Kunstschaffende stellten ihre Werke aus. Gabriele Vollhals präsentierte Acrylbilder mit surrealen Komponenten, Anina-Christina Popp zeigte eine kleine Auswahl ihrer Illustrationen, Herbert Link zeigte Malerei in allen Bereichen, Bernd Neeser beeindruckte mit Unterwasserfotografie und Kurt Pregitzer präsentierte seine ganze Palette an Kunst. Auch die Nähgruppe des Bürgerzentrums zeigte ihre Werke. Die Kunstschaffenden sind auch im Netzwerk Kultur Region Kitzingen engagiert.

Die unterfrankenweiten Kulturpunkte boten darüber hinaus noch viele weitere Möglichkeiten für Kunstbegeisterte, die Ateliers und Ausstellungen von Künstlern in und um Kitzingen zu besuchen. Informationen dazu gab es beim Dachverband freier Kulturträger in Würzburg. Insgesamt waren mehr als 150 Standorte auf dem Flyer vermerkt. Stark eingebunden war auch das Regionalmanagement im Landratsamt, das finanziell und logistisch an den Kulturpunkten beteiligt war.

Das Bürgerzentrum zeigte sich erfreut über die zahlreichen Besucher und das große Interesse an den verschiedenen Kunstwerken und Aktionen. Das Bürgerzentrum Kitzingen möchte mit seiner Teilnahme an den Kulturpunkten seiner soziokulturellen Verantwortung gerecht werden und den Menschen eine Plattform bieten, um Kunst und Kultur zu erleben und mitzugestalten.

Haben Sie ein Kunstprojekt, kreative Ideen oder ein anderes interessantes Thema für die Bürger von Kitzingen, dann können Sie sich an das Bürgerzentrum wenden.

Von: Michael Zink (Vorstandsmitglied, Bürgerzentrum Kitzingen e.V.)