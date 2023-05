Anlässlich des traditionellen Schüleraustausches zwischen dem FLSH Schloss Gaibach und dem Lycée Perseigne und dem Collège Alexandre Mauboussin durften 38 Schüler*innen mit ihren Lehrerinnen Victoria Schöndube und Stefanie Lange ins französische Mamers aufbrechen.

Bereits im November letzten Jahres hatten die französischen Schüler*innen Gaibach und Gerolzhofen besucht und so gab es bei Ankunft am Abend ein freudiges Wiedersehen. Vor der Begrüßung durch das Comité de Jumelage und den Bürgermeister von Mamers am nächsten Tag sammelten die Schüler*innen bei einer Stadtrallye erste Eindrücke der französischen Lebensart. Das Wochenende verbrachten die Schüler*innen in ihren Gastfamilien, ganz individuell bei Ausflügen, u.a. in das königliche Versailles. Im weiteren Verlauf der Woche lernten die Gaibacher und Gerolzhöfener Schüler*innen das französische Schulsystem kennen, durften aber auch eine französische Käserei besuchen und sich durch die Käseauswahl schlemmen und auch das "Galileo Galilei"-Schloss in Amboise konnte mit Tablets erkundet werden.

Die Fahrt in die Normandie an die Alliiertenstrände beeindruckte die jungen Erwachsenen sichtlich. Auf der sogenannten "Wall of the missing" befinden sich die 36.300 Namen derer, die in der Normandie während oder gegen Ende des Krieges als "vermisst" gemeldet wurden. Während der Führung wurde den Jugendlichen das Schicksal des deutsch-amerikanischen Soldaten Joseph A. Selckmann besonders nah gebracht und sie durften seiner mit Sand, der in seine Namensinschrift gedrückt wurde, gedenken. Das Foto dieser Zeremonie wird in ein Familiendossier abgelegt und seiner Familie übergeben. Ein schönes Gefühl Teil von etwas so Bedeutsamen zu sein.

Nach einer Woche hieß es dann Abschied nehmen und es ging mit vielen Erinnerungen im Gepäck zurück in die Heimat, nicht jedoch ohne einen letzten Stopp: Ein letzter Höhepunkt der Reise war ein Tag in Paris mit Crêpes in Montmartre, Mittagessen auf der Terrasse der Galeries Lafayette, Besichtigung des Louvre, Bateaux-Mouches Fahrt auf der Seine und natürlich dem Eiffelturm bei Nacht.

Von: Stefanie Lange (Lehrkraft am FLSH Schloss Gaibach)