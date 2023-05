Zum Afrika-Konzert lud das Egbert-Gymnasium kurz vor den Pfingstferien ein. Im Mittelpunkt standen die sieben Gastschüler aus der Partnerschule aus Hanga/Tansania, die für fünf Wochen das EGM besucht hatten.

Dass die jungen Afrikaner überhaupt Geige und Gitarre spielen können, ist Musiklehrer Bruder Julian Glienke zu verdanken, der zwei Jahre lang in Hanga als Missionar tätig war. Auch im Anschluss an seine Rückkehr nach Münsterschwarzach trägt das Instrumentalprojekt in Hanga weiterhin Früchte. Tina Wirsching, die nach dem Abitur am EGM ebenfalls für ein Jahr am "Hanga Religious Seminary" verbrachte, konnte die musikalischen Fähigkeiten der Jugendlichen vertiefen und betreute sie auch während ihres Aufenthalts in Münsterschwarzach.

Das Afrika-Konzert verfolgte einen interkulturellen Ansatz. So brachten die jungen Afrikaner einige tansanische Kirchenlieder zu Gehör und beeindruckten mit ihrem leidenschaftlich vorgetragenen Gesang. Zusammen mit Schülern des EGM spielten sie aber auch europäische Stücke und internationale Pop-Songs. Zum Finale stellte sich ein breiter Klangkörper aus den sieben afrikanischen Gästen, aus Schülern des Musischen Zweiges, dem Schulchor, dem Orchester und Teilen des Felizitas-Chores auf. Zusammen wurde "Shallow" von Lady Gaga und "One world" von Chris de Burgh intoniert. Die Zuhörer waren begeistert und taten noch ein gutes Werk: Ihre großzügigen Spenden werden für die Anschaffung neuer Instrumente in Hanga verwendet.

Von: Reinhard Klos (Mitarbeiter in der Schulleitung, Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)