Mit etlichen Veranstaltungen in den kommenden Wochen lassen die sozialen und kirchlichen Einrichtungen in Kitzingen aufhorchen. Sie ergänzen die Angebote des "Wärme-Winters". Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen entnommen: Kurz vor Weihnachten beginnt der Reigen der Angebote, die sich an alle Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Landkreis Kitzingen richten.

Im Notwohngebiet in der Kitzinger Siedlung findet an diesem Mittwoch, 21. Dezember, um 15 Uhr eine Weihnachtsfeier statt. An Heiligabend sind alle Bürger ab 18 Uhr ins Stadtteilzentrum eingeladen unter dem Motto "Weihnachten nicht alleine feiern". Im Paul-Eber-Haus können sich alle Interessierten von 16 bis 17 Uhr auf den Heiligen Abend einstimmen.

Beratungen, Bildershow, Puppentheater

Im Januar reicht die Angebotspalette von regelmäßigen Beratungen über eine Bildershow bis hin zum Puppentheater. Die Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit (KASA) der Diakonie Kitzingen lädt an verschiedenen Orten zu Beratungsgesprächen ein. Thema: soziale und finanzielle Probleme. Jürgen Wohlfahrt zeigt am Mittwoch, 18. Januar, historische Bilder aus Kitzingen im Bürgerzentrum. Zeitpunkt: 16 bis 18 Uhr. Am gleichen Ort wird Christiane Högner am Samstag, 28. Januar, ein Puppentheater von 15.30 bis 16.30 Uhr vorführen.

Den Auftakt der Januar-Angebote macht ein orthodoxer Gottesdienst am Freitag, 6. Januar, ab 14 Uhr, in der katholischen Kirche. Ein Seniorentreff ist am Dienstag, 10. Januar, im evangelischen Gemeindehaus in der Marienburg/Königsberger Straße angesetzt und ein Nachmittag für alle Generationen findet am Freitag, 13. Januar, von 16 bis 17 Uhr im Paul-Eber-Haus statt. "Auch im Februar und März sind etliche Veranstaltungen geplant", informiert Bürgermeisterin Astrid Glos. Ein irischer Abend oder eine Veranstaltung zum Weltfrauentag werden zu den Höhepunkten zählen. Das genaue Programm ist schon jetzt unter www.stadt-kitzingen.de/soziales/integration zu finden.