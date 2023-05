Am Donnerstag vor den Pfingstferien lud die Mädchenrealschule Volkach alle Schülerinnen und Eltern zum Kulturabend ein. In den verschiedenen Klassenzimmern konnten Ausstellungen bewundert werden, die davon zeugten, was die Schülerinnen im vergangenen Schuljahr alles im Unterricht erarbeitet hatten. Zudem ließ es sich die Musicalgruppe nicht nehmen, mit ihrem Stück "Trexo SL11+ - Der Superlehrer" alle Zuschauer in ihren Bann zu ziehen. Wer Lust auf Tanz und Akrobatik hatte, war in der Turnhalle genau richtig, wo eine Gruppe von Schülerinnen mit kurzweiligen Einlagen die Besucher begeisterte. Im Pausenhof lud das herrliche Wetter zum Verweilen ein und natürlich war auch für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Bei Flammkuchen, Brezen und frischen Waffeln ließen alle den Abend gemeinsam ausklingen.

Von: Dr. Klara Adams (RSKin an der Mädchenrealschule der Stiftung der Dillinger Franziskanerinnen Volkach)