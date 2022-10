Das 2008 eröffnete Kultur- und Kommunikationszentrum (KUK) im Herzen der Altstadt von Dettelbach besteht aus dem ältesten Bürgerhaus der Stadt, das um 1478 errichtet wurde, sowie aus zwei modernen Neubauten. Es vermittelt durch seine einmalige und unverwechselbare Architektur Authentizität, Verbundenheit zur Kulturlandschaft und den Blick in die Moderne, teilt das Landratsamt Kitzingen mit.

Bei einer kostenfreien Führung am 23. Oktober um 13 Uhr mit anschließendem Weinempfang erfahren die Gäste mehr über die in Franken einmalige Verbindung der städtischen Bereiche Touristinfo & Vinothek, Bibliothek & Mediathek, Forum Stadt & Region und Museum Pilger & Wallfahrer. Treffpunkt zur Führung ist am Rathausplatz.

Anmeldung erforderlich unter Tel.: (09324) 3560, E-Mail: tourismus@dettelbach.de