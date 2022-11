Eine Überraschung der besonderen Art erlebten die Teilnehmer des Aktivnachmittags von "Fit für Körper, Geist und Seele" , zu dem "Generation Plus" Schwarzach am Main/Reupelsdorf im 14-tägigen Rhythmus in der Arche in Schwarzach einlädt. Dieser Kurs wird im Wechsel von Ingrid Eichler und Renate Seufert geleitet.

Mit einem selbstgebackenen Kuchenpräsent zur Kaffeerunde erschien Sonja Söder aus Hörblach zur Freude der Anwesenden Im Rahmen der Firmvorbereitung hatte sie sich als eines ihrer Projekte herzhaften gesunden Gewürzschnitten, als kulinarische Fitmacher ausgesucht. Doch nicht nach einem überlieferten Hausrezept, sondern nach "Chefkoch.de" hat sie den Kuchen gebacken und zeigte den "Älteren" damit auf, was und wo sonst noch Möglichkeiten und Rezepturen im Internet zu finden sind.

"Hat super geschmeckt", so die "Junggebliebenen" im kleinen Saal der Arche und empfanden es als absolute Bereicherung, von der Projektbäckerin bei ihren kniffligen Aufgaben fürs Gedächtnis unterstützt zu werden. Auch für den Firmling Sonja war das Treffen Neuland und sie wird wohl über die interessante Gestaltung von Zahlenspielen, "Bilder erkennen", Wortfetzen, Lieder erraten Bewegungsübungen, sogar von einem "Riverdance" aus Irland und der guten Gemeinschaft berichten können.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)