Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause können sich alle Kitzinger und ihre Gäste wieder auf einen Höhepunkt zum Ende der Tourismus-Saison freuen: Am Samstag, 29. Oktober, gibt es beim Kitzinger Weinherbst wieder allerhand zu essen, zu trinken und zu sehen, wie es in der Ankündigung heißt.

Die Fränkische Lebküchnerei, Biancas Kreativcafé, Olgas Naschwerkstatt und das Weingut Eherieder Mühle werden von 11 bis 15 Uhr an verschiedenen Ständen am Marktplatz Kostproben ihres Könnens kredenzen. Das Weingut Hassold/Eherieder Mühle schenkt dazu Wein aus.

Um 13 Uhr startet ein kleiner Umzug mit dem Kitzinger Hofrat und seinen Weinhoheiten, dem Kolping-Musik-Corps, Akteuren der Häckerbühne, den Gärtnerburschen, Gästeführern, Mitarbeitern der Touristinfo Kitzingen sowie einem geschmückten Winzer-Wagen vom Falterturm aus. Der Umzug endet am Marktplatz, wo Bürgermeisterin Astrid Glos, Tourismusreferent Walter Vierrether, die Fränkische Weinkönigin und die Mitarbeiter der Touristinfo die Gäste begrüßen und einen kleinen Rückblick über die Saison 2022 geben.

Für die musikalische Umrahmung und Unterhaltung sorgt das Kolping-Musik-Corps mit einem Marktplatzkonzert sowie die Fränkische Volkstanzgruppe. Das Ausflugsschiff "Die Nixe" wird extra zum Kitzinger Weinherbst noch einmal den Anker lichten und für eine Sonderfahrt in Ochsenfurt ablegen. Los geht es dort um 9 Uhr, um 10 Uhr legt das Schiff in Marktbreit an und gegen 11 Uhr kommt die Nixe in Kitzingen an. Ab circa 11.30 Uhr werden bis etwa 14.15 halbstündige Panoramafahrten angeboten. Die Rückfahrt in Richtung Ochsenfurt erfolgt um 15 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.