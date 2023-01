Über das Aussehen eines Info-Pavillons am schmucken Kirchplatz in der Ortsmitte diskutierten die Rüdenhäuser Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung. Im Zuge der Erneuerung des gesamten Platzes im Rahmen der Dorferneuerung stand dieses Vorhaben schon seit 2015 auf der Wunschliste. Es wurde allerdings zurückgestellt, bis die dort vorbei führende Jahnstraße fertig ist. Das ist nun der Fall, also könnte der Pavillon aufgestellt werden.

Das gesamte Projekt könnte und soll über das Regionalbudget bezuschusst werden. Bürgermeister Gerhard Ackermann teilte mit, dass er deswegen bereits mit den Zuständigen vom Amt für Ländliche Entwicklung Kontakt aufgenommen hat. Dort wurde darauf hingewiesen, dass die Obergrenze der Kosten bei 20.000 Euro liegen müsse. Obwohl es einiges über dem vor acht Jahren kalkulierten Betrag liegen dürfte, sollte das einzuhalten sein, hieß es.

Das Gremium debattierte gründlich über die verschiedenen Modelle, die Bürgermeister Ackermann zeigte. Favorisiert wurde ein sechseckiger Pavillon, der entsprechend groß und stabil sein sollte. Ob man den Boden gleich pflastern sollte, welches Dach, welches Innenleben, und so weiter, wurde aufgeworfen. Schließlich einigte sich das Gremium, dass man das Ganze mit dem Vorstandsgremium der Dorferneuerung besprechen wolle. Am besten sei ein Treffen vor Ort, wo man die mögliche Fläche einmal abstecken könne, hieß es in der Sitzung. Der Pavillon soll dieses Jahr verwirklicht werden.

Voranfrage für ein Spielcasino

Außerdem lag zur Sitzung eine Voranfrage zum Bau eines Gebäudes auf dem Grundstück des Autohofs am Ortsausgang vor. Dort beabsichtigt der Inhaber des Autohofs, die Firma HC-Concepts GmbH, ein Spielcasino zu errichten, eine Gesamtfläche von insgesamt 325 Quadratmeter sei angedacht. Die Höhe des Gebäudes ist mit 3,50 Metern vorgesehen, ein Pultdach mit 15 Grad Dachneigung ist geplant. Im Inneren sind insgesamt 24 Geldspielgeräte vorgesehen.

In dem Zusammenhang schrieb die Firma HC-Concept, dass sie die Konzessionen des weiter vorne angesiedelten Spielcasinos von dessen Betreiber übernehmen wolle. Zudem hieß es, dass deren bestehendes Gebäude abgerissen würde. Stattdessen soll dort ein E-Ladepark der Firma EnbW entstehen, teilte die HC-Concepts GmbH mit.

Zu dem Ganzen sagte Bürgermeister Ackermann, dass er von der Schließung und Abriss der seit Jahren bestehenden Spielhalle "noch nichts Konkretes" wisse. Ein Gesprächstermin mit allen Beteiligten sei erst dieser Tage. Der Gemeinderat einigte sich darauf, dass man einer neuen Spielhalle nur zustimme, wenn die bisherige geschlossen werde. Zwei derartige Einrichtungen seien dort laut einer früheren Entscheidung des Landratsamtes nicht erlaubt.

Gemeinde zahlt einen höheren Beitrag

Beim Tagesordnungspunkt Beitrag und freiwillige Zuwendung für den Verein Lebenshilfe Kitzingen legte die Gemeinde fest, dass sie künftig ihren jährlichen Mitgliedsbeitrag von 75 Euro auf 1500 Euro erhöhen wird. Bisher zahlten die Gemeinden jährlich einen Mindestbeitrag von 26 Euro, der auf 75 Euro angepasst wurde.

In der Sitzung erläuterte der zweite Bürgermeister Karl-Heinz Rebitzer, zugleich Vorsitzender der Lebenshilfe, einiges zu der Einrichtung. Der Beitrag fließe in die St. Martin Schule. Die Sonderschule bekomme keine Schulumlage für die Kinder aus den Gemeinden, wie es die Kommunen etwa für jeden Grund- und Hauptschüler bezahlen. Bisher habe die Lebenshilfe das Schulgeld über Spenden finanziert, was zunehmend schwierig sei.