Monika Loewenhofer hat ein Problem. Und mit ihr viele Katzen. Die Hauswirtschafterin hat in ihrer Wohnung ein Katzenhospiz. Das heißt, alle Tiere haben eine Einschränkung oder sind krank – meist unheilbar. Doch in der aktuellen Wohnung in Dettelbach können Loewenhofer und ihre Tiere nicht bleiben. Ihr wurde wegen Eigenbedarf gekündigt. Jetzt ist sie auf der Suche nach einer neuen Bleibe für sich und ihre Katzen.

Vor rund zehn Jahren bekam Loewenhofer ihre ersten beiden Kätzchen. Eines ist bald darauf gestorben. Im Tierheim in Schweinfurt hat sie angerufen und gesagt, dass sie gerne ein neues Tier aufnimmt. „Ich habe noch gemeint, dass ich Platz und Zeit habe“, erinnert sie sich. Womöglich ein Fehler. Seither bekommt sie immer wieder Anfragen vom Tierheim oder von Tierärzten, ob sie kranke Tiere pflegen könne. Denn ihre spezielle Hilfe ist einzigartig in der Region. Aber wie lange noch?

Auch ein renovierungsbedürftiges Häuschen wäre eine Option

Viel Zeit bleibt nicht mehr, am 31. Oktober muss Loewenhofer die Wohnung verlassen. Große Ansprüche hat sie nicht, Hauptsache ihre Schützlinge dürfen mit. Es müsse auch keine Wohnung sein. "Auch ein renovierungsbedürftiges Haus wäre eine Möglichkeit", sagt Loewenhofer. "Es muss nur bewohnbar sein. Um den Rest kümmere ich mich." Optimal wären etwa 90 Quadratmeter und etwa 15 Autominuten von Dettelbach oder Volkach entfernt, damit Loewenhofer weiterhin in der Mittagspause zu ihren kranken Tieren kann.

Wer eine Wohnung oder ein Haus für Monika Loewenhofer hat oder einen Tipp, an wen sie sich wenden kann, der kann ihr eine Mail schreiben an: hospizfuertiere@gmail.com