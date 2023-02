In der Erde verschwinden sollen künftig die Kabel zur Straßenbeleuchtung im Geiselwinder Ortsteil Holzberndorf. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates informierte Bürgermeister Ernst Nickel über das Vorhaben des Energieversorgers Bayernwerk. Dieser wird im Zuge des geplanten Brückenbaus an der Kreisstraße die Ortsbeleuchtung in Form einer Freileitung auf Erdkabel umstellen. Die Kosten dafür belaufen sich für die Gemeinde auf 59.549 Euro.

Wie Bürgermeister Nickel mitteilte, werden drei Brennstellen erneuert und fünf weitere neu gebaut und mit LED-Leuchten versehen. Hinzu kommt die Verlegung von rund 360 Metern Kabel. Die Arbeiten an der Brücke der Kreisstraße seien erneut ausgeschrieben, nachdem sich zuletzt kein Angebot eingegangen war.

BRK sorgt für das Essen

Außerdem standen in der Sitzung einige Vergaben zum im Bau befindlichen neuen Kindergarten an. Darunter war das Gewerk "küchentechnische Ausstattung", für das die Firma Bema Küchentechnik aus Neuendettelsau den Zuschlag für einen Preis von 192.690 Euro erhielt. Auf Nachfrage erläuterte Verwaltungsleiter Wilfried Hack dazu, dass die Ausstattung aufgrund der geplanten Größe der Einrichtung vorgeschrieben sei. Der Träger, das BRK, hat damit die Möglichkeit, das Essen für die Kinder komplett selbst in der Küche zu kochen.

Gleichzeitig erhält die Kinderkrippe, wie vorgeschrieben, zwei Küchenzeilen (10.412 Euro). Weiterhin wurden die Gewerke Festeinbau von Spiellandschaften (118.345 Euro) sowie Außenanlagen (maximal 350.000 Euro) vergeben, wie auch die Büromöblierung mit Einbauten (35.202 Euro).

Es kann erweitert werden

Vorgesehen ist, dass der neue Kindergarten im September seinen Betrieb aufnehmen wird. Dort wird Platz für zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen sein. Bei Bedarf kann noch um je zwei Gruppen erweitert werden.

Weiteres Thema im Rat war der Forstbetriebsplan für den Gemeindewald. Bürgermeister Nickel berichtete, dass im Vorjahr 975 Festmeter aufgearbeitet und vermarktet wurden. Insgesamt wurde im Wald ein Überschuss von 22.008 Euro erwirtschaftet. Dieses Jahr rechne man mit weniger Gewinn, weil für das Wiederaufforsten und die Pflege des Bestands mehr Aufwand anfalle. Beim Holzeinschlag sind rund 1000 Festmeter vorgesehen.