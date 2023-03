Vier Jahre lang hat Katharina Schmitt das Amt der Volkacher Weinprinzessin bekleidet. Zwei Weinfeste in Volkach und die pandemiebedingte Ersatzveranstaltung "Volkacher Sommergarten" hat sie eröffnet. Unzählige weitere Termine in Volkach, an der Mainschleife und darüber hinaus füllten ihren Terminkalender. Turnusgemäß gibt Katharina Schmitt nun die Krone an Valentina Langer aus Volkach weiter, wie die VG Volkach in einer Mitteilung an die Presse schreibt.

Der Weinbauverein Volkach und der Marketingverein Tourismus & Gewerbe Volkacher Mainschleife laden für Freitag, 31. März, ab 19 Uhr in die Mainschleifenhalle Volkach zur Verabschiedungs- und Krönungsfeier ein. Die Teilnehmenden erwartet laut der Pressemitteilungein Secco-Empfang mit anschließender, sechsstufiger Weinprobe. Mit einem fränkischen Spezialitäten-Teller und einem Dessert werden die Gäste kulinarisch verwöhnt. Die Weinproben-Moderation übernimmt die Fränkische Weinkönigin Eva Brockmann. Die allgemeine Moderation des Abends obliegt Tourismuschef Marco Maiberger.

Tickets gibt es ab sofort für 32 Euro pro Person (inklusive Weinprobe und Essen) bei der Touristinformation Volkacher Mainschleife im Rathaus. Eine Reservierung ist nicht möglich. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Weitere Infos unter www.volkach.de