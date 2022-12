Mit "Generation plus" auf dem Weg zur Krippe waren die Besucher der adventlichen Stunde in der Kirche Heilig Kreuz in Stadtschwarzach. Ein Fotoalbum, eine Tageszeitung, einen Krückstock, einen Rollator, Gotteslob, eine Kanne Kaffee, einen Dachziegel. All das lag auf dem Weg zum Schwarzacher Krippenhaus, das einst zur Krippenausstellung 1998 anlässlich 25 Jahre Markt Schwarzach von Hans Mauderer gebaut. Zusammen mit Diakon Lorenz Kleinschnitz gaben die Lektoren Impulse zum "Krippenweg der Älteren 2022".

Die Geschichte "Der Besucher des alten Jim" nahm Diakon Kleinschnitz als eine Ermutigung an die Anwesenden, beim, neben den vorweihnachtlichen Treiben die besonderen Orte auf dem Weg bzw. neben dem Weg aufzusuchen um Innezuhalten und so Licht trotz mancher Tristesse zu verspüren. Denn, in der Geschichte gab es den Umkehrschluss. als der alte Jim krank wurde, bekam er jeden Mittag um 12 Uhr Besuch. Das machte ihn immer glücklich und darauf Freude er sich und seine Freude strahlte auf seiner Krankenstation aus. Aus dem leeren Schwarzacher Krippenhaus strahlte das "Licht von Bethlehem" Den Weg säumten Christrosen und die Weihnachtsgrußlaternen von "Generation plus". "Ach wir denken ja so gerne an die Kinderzeit zurück" wie auch "Heut sind wir versammelt, in festlicher Rund". Eine wenig Wehmut und viel Vorfreude kam auf bei den stimmigen Texten und Gebeten und adventlichen und vorweihnachtlichen Lieder, begleitet von Rita Selzam auf der Orgel. Auf dem Kirchplatz gab es im Anschluss Gelegenheit zum adventlichem Beisammensein.

Rege angenommen, bei guter Stimmung bewirteten Gabriele Mergentaler und Günter Schösser die mutigen Seniorinnen und Senioren, die herzliche Gemeinschaft der Einsamkeit der Kälte vorzogen bei Glühwein, Tee, Lebkuchensterne und ""Basler Brunsli- Plätzli."

War schön, tat gut, bin froh, dass ich da war, so beim Auseinandergehen

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)