Mit besonderen Gästen hat der Fair-Handel der Abtei Münsterschwarzach die diesjährige Adventsausstellung im Kultur- und Kommunikationszentrum (KUK) in Dettelbach eröffnet. Nach einer Begrüßung der Gastgeber, Tourismusleitung Arlena Ridler und dem 2. Bürgermeister Herbert Holzapfel, erläuterte der Betriebsleiter der Fair-Handel GmbH, Klaus Brönner, Hintergründe zum fairen Handel und den Krippen.

"Beim Aufbau habe ich wieder gemerkt, dass die Krippen unser Herzstück sind", so Brönner weiter. Im großen Verkaufsladen auf dem Abteigelände könnten außerdem ganzjährigen Krippen aus aller Welt bestaunt und auch gekauft werden. Über die Vielfalt der Krippen – von Darstellungsform, Größe und Materialien – sprach im Anschluss Künstlerpater Meinrad Dufner. Doch trotz dieser Vielfalt zeige die Ausstellung, die unter dem Titel "Weihnachtlich daheim sein" steht, immer wieder die gleiche Darstellung – in unterschiedlicher Akzentuierung. "Besonders kommt das in den Materialien zum Ausdruck. Da gibt es Krippen, die aus Ton sind, aus Glas, aus Holz, aus Metall. Das, was eben in den Herstellungsländern vorhanden war", erklärte P. Meinrad. Jede Krippe würde für sich eine Kurzgeschichte erzählen und dazu einladen, das Kind in sich zu entdecken. "Wer von uns verspürt nicht diese innere, kindliche Freude beim Anblick der Krippen", fragt P. Meinrad. Das Motto lade außerdem sein, in dieser vielgetrieben und herausfordernden Zeit, bei sich selbst anzukommen. Dabei erinnerte er an das Wort von Angelus Silesius: "Wird Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bleibst noch ewiglich verloren." In jedem bringe sich Gott neu zu Welt.

Im Anschluss konnten die Besucherinnen und Besucher bei einem kleinen Imbiss aus der Klostermetzgerei und Klosterbäckerei sowie mit musikalischer weihnachtlicher Musikbegleitung von Cellistin Eva Brönner die große Auswahl an Krippen aus Ländern wir Burkina Faso, Peru, Chile, Tansania und vielen weiteren Ländern ansehen.

Von: Julia Martin (Pressearbeit, Abtei Münsterschwarzach)