Die neue Fahrbahn der A 3 in Richtung Frankfurt zwischen Kitzingen/Schwarzach und Geiselwind ist fertig, nun erfolgt der Ausbau auf der Gegen-Fahrbahn, also in Richtung Nürnberg. Das teilt die A 3 Nordbayern GmbH & Co. KG in einem Schreiben an die Presse mit.

Wegen einer routinemäßigen Prüfung durch einen Ingenieur muss die KT 58 zwischen Wiesentheid und Abtswind vom 4. April, 16 Uhr, bis voraussichtlich 6. April, 10 Uhr, gesperrt werden. Die Umleitung (U 7) läuft über die B286 in Richtung Untersambach/Wiesentheid beziehungsweise als U 8 in Richtung Abtswind.