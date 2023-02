29 Einzelsportler und sieben Mannschaften standen an Freitagabend im Mittelpunkt in Kitzingens Alter Synagoge: Der Landkreis und die Sportjugend im Kreis hatten geladen und zeichneten gemeinsam erfolgreiche junge Sportler aus dem vergangenen Jahr aus.

Erfreulich kurz die Reden, mitreißend die abwechslungsreiche Musik der EGM-Schulband und im Mittelpunkt natürlich die Sportlerinnen und Sportler aus den unterschiedlichsten Bereichen. "Ob im Leistungssport, im Breiten-, oder Gesundheitssport – es gibt eine breite Vielzahl an Sportarten, die im Landkreis Kitzingen ausgeübt werden können.

In über 120 Sportvereinen wird im Landkreis Kitzingen trainiert

Über 120 Sportvereine kümmern sich um das tägliche Brot des Sports, den Übungs- und Trainingsbetrieb und um Turniere und Meisterschaften", sagte Alexandra Rügamer, die Vorsitzende der Bayerischen Sportjugend im Landkreis Kitzingen. Ihr Dank galt ihren weiteren Vorstandsmitgliedern, die für die Vorbereitung und Durchführung des Abends verantwortlich zeichneten.

Landrätin Tamara Bischof, die bei den Ehrungen im zweiten Teil des Abends von ihrer Stellvertreterin Susanne Knof abgelöst wurde, erinnerte an die starken Einschränkungen während der Corona-Zeit, die im Nachhinein gesehen nicht immer so umfangreich nötig gewesen wären.

Langsam kehrt wieder Normalität ein

Sie zeigte sich umso erfreuter, dass trotz mangelnder Trainingsmöglichkeiten über eine längere Zeit es möglich geworden war, wieder solche Leistungen, wie sie an diesem Abend gewürdigt werden, zu erbringen. "Langsam kehrt wieder Normalität in unseren Alltag ein und wir können endlich wieder unseren Leidenschaften und Hobbys nachgehen", bestätige denn auch Gaujugendleiter Frederick Wolf.

Lob von allen Seiten gab es denn auch für die weiteren Verantwortlichen aus den Vereinen und auch für die Elternschaft.

Die Geehrten - Einzelsportlerinnen und Einzelsportler

Anstecknadel in Bronze: Mia Bock, Magdalena Kroiß und Max Rambow, alle TG Kitzingen; Franziska Bub, Tanzsportclub Volkach; Valentin Hoang, Judoclub Dettelbach; Ugur Ismailloglou, Altai Gkioumous, Jessica Grau, Alexandra Rybakova (alle KSC Mustang Taekwondo Kitzingen).

Urkunde und Anstecknadel für wiederholte Auszeichnungen in Bronze: Julia Gabriel, Finn Döbrich, Ferdinand Eitel alle TGK; Amelie Mangold, Tanzsportclub Volkach; Lukas Mog, Judoclub Dettelbach; Stella Remler, Schachclub Kitzingen.

Anstecknadel in Silber und Urkunde: Amina Dadachanova, KSC Mustang Taekwondo Kitzingen; Melina Keßelring, Jugendtanzsportclub Dettelbach; Anstecknadel in Gold mit Urkunde: Enie Krönlein, Tanzsportclub Volkach; Julian Gebauer, SV-DJK Sommerach; Fabio Lauck, Julian Schiffler und Johann Schneider, alle TV Segnitz.

Die Geehrten - Mannschaften

Anstecknadel in Bronze und Urkunde: TG Kitzingen3x800 Meter Staffel, Egbert-Gymnasium Leichtathletik Mädchen III; Anstecknadel in Silber und Urkunde: Franken Landschulheim Schloss Gaibach Fußball Jungen; Jugendtanzsportclub Dettelbach Marsch Ortegas und 2 x Tanzsportclub Volkach, Cascara und Meefischli; Anstecknadel in Gold und Urkunde für Jugendtanzsportclub Dettelbach Marsch Muskatzinchen.