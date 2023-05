Das Kreisorchester Kitzingen und seine 15 Mitgliedskapellen im Nordbayerischen Musikbund luden am Sonntag auf den Stadtbalkon am Main zum Muttertagskonzert ein. Etwa 40 Musizierende und Kreisdirigent Siegfried Graf hatten ein rund zweistündiges Konzert vorbereitet und spannten einen musikalischen Bogen zwischen Volksmusik, Polka und Folklore, Marschrhythmen, Schlagern, Operetten bis hin zu Musicals in frühlingsbunter Folge.

Die Begrüßung übernahm der Tourismusreferent der Stadt Kitzingen Walter Vierrether, der sich aus dem Hofstaat zur Verstärkung Gärtnerkönigin Elena, Siedlerkönigin Lea sowie die Weinprinzessinnen Angelina aus Albertshofen, Alina aus Greuth/Castell, Sandra aus Großlangheim und Fiona aus Buchbrunn geholt hatte. Er versprach ein Feuerwerk bunter und bekannter Frühlingsmelodien, zu denen der Stadtmarketingverein Secco und Weine spendierte. Den Ausschank übernahmen die Weinhoheiten. Sie verteilten auch die farbenfrohen Rosen, gespendet von den Etwashäuser Gärtnern.

Leises Mitsummen im Publikum

Sibylle Säger, die Kreisvorsitzende des Musikbundes, begrüßte neben ihren musikalischen Weggefährten die rund 300 Zuhörenden, unter ihnen besonders die Mütter, denen auch das Konzert speziell gewidmet war. Ihr Dank galt dem Kolpingsmusikkorps Kitzingen und dessen Vorsitzenden Matthias Hildebrandt, die wesentlich zur Organisation des Musikevents beitrugen.

Die Zuhörenden flanierten derweil am Main entlang, saßen auf den Bänken und mitgebrachten Stühlen, nippten an ihrem Wein, begrüßten Bekannte und unterhielten sich. Dass das Muttertagskonzert ganz in ihrem Sinne war verrieten ein immer wieder zu hörendes leises Mitsummen der Melodien, die im Takt wippenden Füße und vereinzelte Tanzbewegungen.