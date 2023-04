Osterferien oder ein paar freie Tage bieten sich an, um der Kreativität freien Lauf zu lassen. Zeitschriften, vor allem aber auch Youtube-Videos oder der Blick über den Gartenzaun inspirieren, um mal wieder selbst zu Basteln und zu Werkeln. Ein eigener Garten oder Balkon sind wichtige Oasen für Lebensfreude und Kreativität. Hier hat man die Möglichkeiten zu gestalten, was und wie es gefällt. Folgende kreative Ideen für den Garten sind einer Pressemitteilung der Bayerische Gartenakademie an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Veitshöchheim entnommen.

Floraler Schmuck aus dem Garten

Ein Strauß oder ein Gesteck lassen sich mit Pflanzen aus dem Garten gestalten. Für größere und üppigere Werke nutzt man blühende Gehölze aus dem Garten. Forsythien, Zierquitten und verschiedene Obstgehölze bringen mit ihren Blütenfarben Freude auf den Gartentisch oder in die Wohnung. Die Osterglocken lassen sich gut mit Buchs oder Zweigen der Korkenzieherweide oder anderen frisch austreibenden Gehölzen kombinieren.

Gänseblümchen, wilde Veilchen, Traubenhyazinthen und andere kleine Blumen schmücken Väschen oder kleine Fläschchen. Einzelne Blütenstängel sehen apart aus, wenn man mehrere unterschiedliche Gefäße zusammenstellt. Mit gebogenen dünnen Zweigen von Weide und Haselnuss, Clematisranken, trockenen Gräsern oder Efeuranken lassen sich Kränze unterschiedlicher Größe binden. Sie eignen sich als Grundlage für einen Türkranz oder einen Tischschmuck.

Was fliegt denn da jetzt schon im Garten?

In der schnelllebigen Zeit haben wir das Beobachten oft vernachlässigt. Bei milder Witterung sind schon vielfältige Insekten unterwegs, um die Blüten der Frühlingsblüher zu besuchen. Doch sehen sie alle gleich aus? Wildbienen, Honigbienen, Hummeln, Fliegen und sogar erste Schmetterlinge fliegen durch den Garten. Es lohnt sich, genauer hinzuschauen. Ein Garten oder Balkon kann vielfältiges Leben und Lebensgrundlage bieten: Biodiversität auf kleinem Raum. Ist Platz für einen Steinhaufen oder eine Trockenmauer? Gibt es die Möglichkeit, etwas Totholz unterzubringen? Nisthilfen für einige Wildbienen-Arten herzustellen macht auch Kindern Spaß.

Kräuter in neuem Gewand

Im April ist das Kräuter-Angebot in Töpfen riesig groß. Neben bekannten Gewürzkräutern wie Petersilie, Schnittlauch und Co. findet man jetzt auch unbekannte und außergewöhnliche Pflanzen. Wer keinen Platz im Beet hat, kann sie in verschiedene Gefäße pflanzen. Es eigen sich neben Balkonkästen und Blumen-Töpfen auch alte Schubladen, Blechdosen, Kannen und vieles mehr.

Hierbei sollte man auf die Wüchsigkeit und den Wasserbedarf der Pflanzen achten und nur das zusammen pflanzen, was ähnliche Ansprüche hat. Während Thymian wenig wächst und auch in der Sonne nicht viel Wasser benötigt, haben Minzen einen starken Ausbreitungsdrang. Experimentieren Sie mit der Vielfalt der Kräuter und genießen Sie die wohlriechenden Düfte.

Genuss im kleinen Grün - Kreativ-Ideen von Gartenbau-Meisterinnen und Gartenbau-Meistern

Sie suchen noch mehr Anregungen? Am Samstag, 29. April 2023, heißt es Anpacken in der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim. Die absolvierten Gartenbau-Meisterinnen und Gartenbau-Meister laden ein zu einem Workshoptag mit kreativen Ideen für mehr Nachhaltigkeit und Grün innerhalb und außerhalb der eigenen Wohnung. Gerade wer wenig Platz hat, bekommt hier viele Informationen und Anregungen für die eigene grüne Oase.

Eine Anmeldung bis zum 21. April ist erforderlich, da die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt ist. Nähere Informationen unter www.genuss-im-kleinen-gruen.de