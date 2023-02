Keine amtlichen Kennzeichen angebracht waren an einem Kraftrad, das Beamten der Polizei Kitzingen am Donnerstag gegen 11.25 Uhr in der Innenstadt begegnete. Als das Fahrzeug mit "Stopp Polizei" und Blaulicht aufgefordert wurde anzuhalten, flüchtete der Lenker mit überhöhter Geschwindigkeit. Teilweise fuhr der Kradfahrer mit über 100 km/h, schreibt die Polizei in ihrem Pressbericht: Auf der Flucht mussten ihm andere Verkehrsteilnehmer, darunter vier Fußgänger ausweichen. Die Verfolgungsstrecke führte von der Kaiserstraße, Alte Burgstraße, Alte Mainbrücke, Mainbernheimer Straße, Marktbreiter Straße über den Mainradweg in Richtung Marktbreit durch die Unterquerung der Staatsstraße 2271 weiter in Richtung Sickershausen und Michelfeld.

Zum Fahrzeug liegt folgende Beschreibung vor: eine rote Einzylinder-Enduro, deren Seitenverkleidung mit "Sticker-Bomb" sowie weiteren Aufklebern verziert ist. Der Fahrer trug eine braune Hose, eine dunkle Jacke und einen Cross-Helm mit blau verspiegelter Schutzbrille.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.