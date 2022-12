Wer mit dem Fahrrad zur Arbeit kommt, fördert nicht nur seine Gesundheit, sondern leistet auch einen Beitrag zum Umweltschutz. 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abtswinder Firma Kräuter Mix gingen 2022 mit gutem Beispiel voran: Sie nahmen an der Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit" teil, die der Allgemeine Deutsche Fahrradclub und die Gesundheitskasse AOK jedes Jahr deutschlandweit veranstalten.

44 Beschäftigte von Kräuter Mix stiegen zwischen 1. Mai und 31. August mindestens 20 Mal aufs Rad und erfüllten das Ziel der Aktion. Die meisten verzeichneten nach den vier Monaten sogar 75 Fahrten, traten also nahezu an jedem Arbeitstag morgens und abends in die Pedale. "Wie aktiv unsere Mitarbeiter sind, sehen wir an den zahlreichen Rädern auf den Stellplätzen im Unternehmen", freute sich Geschäftsführerin Silke Wurlitzer über die große Resonanz. Bereits seit 2005 beteiligt sich Kräuter Mix an "Mit dem Rad zur Arbeit". Dieses Engagement weiß auch die AOK zu schätzen: "Es ist vorbildlich, wie sehr die Geschäftsführung hinter unserer Aktion steht", sagte Frank Lanig von der Direktion Würzburg, der Rucksäcke mit Fahrradzubehör für die Verlosung unter den erfolgreichen Mitarbeitern zur Verfügung stellte.

Kräuter Mix bietet noch einen weiteren Anreiz, das Auto zu Hause stehen zu lassen: Seit 2017 kann jeder Mitarbeiter über das Unternehmen ein Fahrrad leasen. Durch den Steuervorteil und die monatlichen Raten über drei Jahre lassen sich bis zu 35 Prozent des Kaufpreises sparen. Derzeit machen rund 100 Beschäftigte von dieser Möglichkeit Gebrauch, vor allem um sich ein E-Bike anzuschaffen, das sie am Ende der Leasingzeit gegen eine Ablösesumme dauerhaft erwerben können.

Von: Michael Kämmerer (Pressesprecher, Kräuter Mix GmbH, Abtswind)