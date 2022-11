Bei ihrer jährlichen Jubilarfeier hat die Abtswinder Firma Kräuter Mix 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre lange Betriebszugehörigkeit geehrt. Die Beschäftigten aus den Bereichen Produktion, Logistik, Vertrieb, Einkauf, Qualitätsmanagement, Arbeitsvorbereitung und Technik sind zwischen zehn und 40 Jahre für das Unternehmen tätig, das getrocknete Kräuter, Gemüse und Gewürze für den Weltmarkt produziert. Alle zusammen kommen auf exakt 700 Arbeitsjahre bei Kräuter Mix.

Beim Festabend im Weingarten Castell dankten die geschäftsführenden Gesellschafter Christoph und Bernhard Mix, Geschäftsführerin Silke Wurlitzer und Personalleiterin Sabrina Klinger den Jubilaren für die Zusammenarbeit und deren Einsatz, Fleiß, Loyalität und Teamgeist im Laufe der vielen Jahre. "Wenn eine so große Zahl an Jubilaren so lange in einem Unternehmen zusammenarbeitet, ist das ein großartiger Erfolg – für jeden einzelnen und für Kräuter Mix", sagte Sabrina Klinger. "Wir wissen, dass wir diesen Erfolg und unser Wachstum zu großen Teilen unseren Mitarbeitern zu verdanken haben."

Geehrt wurden für 40 Jahre: Anita Zwinkau; 35 Jahre: Johannes Steinberger; 30 Jahre: Anette Gierschner, Tatjana Hildebrand, Andrea Kohles, Diana Konrad, Dorell Laudenbach, Manfred Pfister; 25 Jahre: Renate Fuchs, Franz-Josef Schwarzer, Manuel Senft; 20 Jahre: Anton Deichert, Arthur Ditsch, Rita Estenfelder, Marco Fröhlich, Karola Hahn, Steffen Kohr, Roman Lange, Isad Plakalo, Hajo Sauer, Ludwig Seifert, Jochen Stebani, Dennis Zehnder; zehn Jahre: Gabriele Dietrich, Sebastian Dornberger, Woldemar Eider, Roland Gromann, Theresia Hannwacker, Heribert Heck, Viktor Hensel, Doris Korittke, Jan Lier, Maximilian Mahler, Alexander Schmidt, Gregor Schneider, Christine Wernecke.

In den Ruhestand verabschiedet wurden Friedrich Dallner (35 Jahre Betriebszugehörigkeit) und Gerda Klug (28 Jahre Betriebszugehörigkeit). Begonnen hatte der Abend im Weingarten Castell mit einem Sektempfang und Häppchen. Anschließend ging es mit der Gästeführerin Brigitte Horak auf einen Rundgang durch den Ort. Nach dem Abendessen luden mehrere Weinprinzessinnen zu einer Kellerbesichtigung ins Fürstlich Castell’sche Domänenamt ein.

Von: Michael Kämmerer (Pressesprecher, Kräuter Mix GmbH)