Am Dienstagmorgen fuhr nach Mitteilung der Polizeiinspektion ein 17-Jähriger mit einem Leichtkraftrad entlang des Friedhofswegs in Marktbreit. Zeitgleich lief am rechten Fahrbahnrand ein zehnjähriges Kind. Im Vorbeifahren touchierte der Zweiradfahrer den Fußgänger am linken Arm, sodass dieser zu Boden stürzte. Dabei zog sich der Junge leichte Verletzungen zu. Der Kradfahrer fuhr nach einem kurzen Wortwechsel weiter, konnte jedoch später ermittelt werden. Wegen der begangenen Delikte wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.