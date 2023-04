Das Landratsamt bietet künftig in der Regel an jedem letzten Donnerstag im Monat (außer in den Ferienzeiten) von 14 bis 17 Uhr kostenfreie Informationstermine zum barrierefreien (Um-)Bauen für alle Interessierten (Eigentümer, Vermieter, Mieter und Bauwillige) an. Statt zweimal im Jahr gibt es die Möglichkeit nun bis zu zehnmal jährlich, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Erstmals wird die Beratung am Donnerstag, 4. Mai, im Landratsamt Kitzingen stattfinden. Manfred Preuß, technischer Mitarbeiter des Landratsamtes Kitzingen im Bereich Technische Bauaufsicht und Wohnraumförderung, wird die Gäste über "barrierefreies Bauen" und "Wohnungsanpassung" im häuslichen Umfeld informieren: im Alt- oder Neubau, im Bad- und Sanitärbereich, zu Fragen der Zugänglichkeit (Aufzug, Rampe, Lift). Es sollten Baupläne, Fotos und eventuell Aufmaß-Skizzen mitgebracht werden.

Zu den Einzelterminen ist eine Anmeldung erforderlich, entweder online über die Homepage des Landratsamtes unter: www.kitzingen.de oder unter Tel.: (09321) 9286115.