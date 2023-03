Derzeit gibt es wieder großes Interesse am eigenen Obstbaum. Durch die verbesserte Förderung seitens des Freistaates Bayern wird die Pflanzung junger und die Pflege älterer Obstbäume stark gefördert.

Aber wie geht es nach der Pflanzung weiter? Welche Arbeiten sind zu welchem Zeitpunkt zu erledigen und wie wird ein Obstbaum fachgerecht geschnitten? All diese Fragen werden in den Seminaren beantwortet, die der Landschaftspflegeverband Kitzingen in Zusammenarbeit mit der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege in diesem Jahr veranstaltet. Als Referent konnte laut Pressemitteilung des Landratsamts Kitzingen Steffen Kahl von der Schlaraffenburger Streuobstagentur gewonnen werden. Das erste Seminar beschäftigt sich mit dem Thema "Obstbäume veredeln, Obstsorten erhalten" am 14. April von 9.30 bis 16.30 Uhr in Sommerach.

Die Palette der Themen der weiteren Seminare ist breit gefächert von der richtigen Pflanzung eines Obstbaumes über die Kunst des Veredelns, die Bedeutung unserer landschaftsprägenden Birnbäume und die Ernte, Lagerung und Verarbeitung der Früchte bis hin zu einem Einführungskurs in die Pomologie oder Obstsortenwanderungen, bei denen man Wissenswertes über die vorkommenden Obstsorten erfahren kann.

Die Kurse sind kostenfrei, eine Anmeldung aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist erforderlich.

Weitere Infos unter www.kitzingen.de/obstland