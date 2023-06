Gleich zu zwei Konzerten lädt der Sickershäuser Gospelchor Sicantiamo ein: am Samstag, 15. Juli, um 19 Uhr in die Heilig-Kreuz-Kirche nach Wiesenbronn und am Sonntag, 16. Juli, um 17.30 Uhr in die Friedenskirche in der Kitzinger Siedlung.

Der Chor unter der Leitung von Sina Schmidt-Mustafa verspricht laut Ankündigung wieder gefühlvolle und mitreißende Arrangements. Unter Mitwirkung des Jugendchores Sicantini dürfen sich die Besucher neben Klassikern von Pop-Legenden wie den Beatles, Ed Sheeran, Earth Wind & Fire und Udo Lindenberg auch auf Gospel und afrikanische Rhythmen freuen, heißt es abschließend. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.