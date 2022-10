Gleich zu zwei Konzerten lädt der Sickershäuser Gospelchor Sicantiamo ein und zwar am Samstag, 12. November, um 19 Uhr in die Kirche St. Georg und Maria nach Kleinlangheim und am Sonntag, 13. November, um 17 Uhr in die Kirche St. Burkard nach Obernbreit. Der Chor unter der Leitung von Sina Schmidt-Mustafa verspricht laut Ankündigung wieder gefühlvolle und mitreißende Arrangements. Unter Mitwirkung des Jugendchores Sicantini (im Bild) und Begleitmusikern dürfen sich die Besucher neben Klassikern aus dem umfangreichen Repertoire des Chores auch auf mehrere neue Lieder aus Gospel, Rock und Pop freuen. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.