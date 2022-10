Rödelsee vor 1 Stunde

Konzert auf dem Schwanberg mit dem Trio del Pilar

Das Trio del Pilar gibt am Samstag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr ein Konzert in der St. Michaelskirche auf dem Schwanberg. „Adio kerida – auf Wiedersehen Geliebte“ ist das Leitmotiv dieses Konzerts, bei dem eine Auswahl traditionell überlieferter sephardischer Lieder zu hören sein wird, die ursprünglich im mittelalterlichen Spanien entstanden sind, und sich bis heute über den ganzen Mittelmeerraum verbreitet haben. Diese werden von Joséphine Pilars de Pilar (Gesang), Susa Weinbach (Flöte) und Markus Koch (Gitarre) neu arrangiert, mit Moderation und in wechselnder Besetzung vorgetragen, teilen die Veranstalter mit. Religiöse und weltliche Themen verbinden sich miteinander, orientalische und europäische Klangwelten gehen dabei eine Symbiose ein. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.