Zum traditionellen Vorweihnachtskonzert lädt der Förderverein evangelisches Gemeindezentrum Wiesentheid am Sonntag, 27. November, um 17 Uhr in die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Rüdenhausen ein. Neben dem großen, vielstimmigen, gemischten Chor der Kantorei Gnadenkirche unter der Leitung von Gabriele Huber werden mitwirken: Posaunenchor Rüdenhausen (Leitung Reiner Bachner), Melanie Berthel (Orgel), Franz Huber (Klavier). Den Zuhörerinnen und Zuhörer wird eine gute Stunde niveauvoller Musik geboten, als passende Einstimmung auf den Advent und das Weihnachtsfest. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.